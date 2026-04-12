Il presidente di una federazione calcistica ha dichiarato di aver accettato le critiche e gli insulti senza reagire, ma ha espresso il suo disaccordo riguardo alla definizione di indegno rivolta a lui. Ha inoltre commentato che l’interesse per la Nazionale italiana è limitato ai tifosi, rifiutando qualsiasi interpretazione diversa. La sua presa di posizione arriva in un periodo di tensione legato al suo ruolo e alle recenti polemiche.

« Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti. Ma non posso tollerare di essere definito indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità, sia dentro sia fuori il mondo del calcio. Abodi? Non voglio fare nomi. Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente. Toccherà ad altri dare un giudizio». Lo dice il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina, in un’intervista al «Corriere della Sera». «Mi assumo le mie responsabilità - evidenzia -. Non ho mantenuto la promessa che avevo fatto ai tifosi italiani. Avevo detto che saremmo dovuti andare al Mondiale anche a nuoto e invece non ci siamo riusciti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gravina: "Io indegno? Parole che non posso tollerare. Della Nazionale in Italia importa solo ai tifosi"

Gravina "Vivo da recluso, in Italia della Nazionale importa solo ai tifosi""Io indegno? Nessuno può permettersi certe patenti di moralità" MILANO - "Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti.

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