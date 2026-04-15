Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 14 aprile nona puntata

Nella nona puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa ieri sera su Canale 5, sono stati annunciati i nominati e si è verificato un eliminato. La conduttrice Ilary Blasi ha guidato l’appuntamento, durante il quale sono stati svelati i concorrenti a rischio eliminazione. La puntata ha visto anche alcuni momenti di confronto tra i partecipanti e l’intervento di ospiti in studio.

Si è conclusa la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 14 aprile 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 9a puntata di martedì 14 aprile. La nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 14 aprile 2026 è inizia con la rinascita di Adriana Volpe. La conduttrice, dopo il crollo emotivo di qualche giorno fa, è rinata come una fenice, ma non dimentica le accuse dei suoi coinquilini e in particolare di Marco Berry di cui dice “ mi ha molto deluso “.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 14 aprile, nona puntata Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntataSi è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5.