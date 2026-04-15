Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 14 aprile | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination, con i concorrenti che si sono espressi dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold. I partecipanti sono stati chiamati a indicare chi vorrebbero lasciare nel corso della puntata del 14 aprile, in un clima di scontri e tensioni tra i presenti. La serata ha visto confronti diretti tra i concorrenti, con risultati che potrebbero influenzare le prossime dinamiche del reality.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 14 aprile 9a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. Tutti i concorrenti rimasti nella casa sono chiamati a fare delle nomination palesi. Ecco le nomination: Alessandra Mussolini vota Raimondo: “ a differenza di tutti gli altri che lasciano sempre una porta aperta, lui è sempre molto drastico “;. Marco Berry nomina Adriana: “ abbiamo avuto uno scontro, poi lei dice che metto zizzania, ma non è così “;.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 14 aprile | Video Mediaset Grande fratello vip 2026 | rissa sfiorata durante le nomination | Antonella Elia vs Paola Caruso Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 3 aprile | Video Mediaset Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 7 aprile | Video Mediaset