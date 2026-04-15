Il 14 aprile al Grande Fratello Vip 2026 sono avvenuti alcuni eventi significativi. Blu ha lasciato la casa, mentre Antonella Elia si è mostrata molto arrabbiata e ha manifestato la sua insoddisfazione nei confronti di Marco Berry. La puntata ha visto anche il confronto tra le concorrenti che hanno ottenuto risultati importanti grazie alle loro strategie. Questi momenti hanno avuto un impatto sulla dinamica del reality e sui rapporti tra i partecipanti.

Martedì 14 aprile 2026 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Lo scorso venerdì sono finite al televoto Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Blu Barbara Prezia ma ad uscire dalla casa più spiata d'Italia, forse non proprio a sorpresa, è stata quest'ultima. Una serata definita "fondamentale" dalla conduttrice e che ha segnato uno spartiacque verso la finale, mentre gli equilibri che conoscevamo crollano e altri nascono. Il verdetto del televoto è stato tutt'altro che un colpo di scena.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 14 aprile: l'uscita di Blu e Antonella Elia furiosa

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