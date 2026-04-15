GPS ANQUAP contro la delega alle scuole | Valutazioni tornino agli Uffici provinciali
L’ANQUAP ha preso posizione sulla gestione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 20262028. L’associazione ha espresso preoccupazione e disapprovazione riguardo alle recenti decisioni degli Uffici scolastici provinciali, che hanno delegato alle scuole il compito di valutare le istanze per le GPS. La questione riguarda le modalità di attribuzione delle supplenze e il ruolo delle istituzioni scolastiche in questo processo.
L’ANQUAP interviene sulle modalità di gestione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 20262028, esprimendo “preoccupazione e disapprovazione” per le disposizioni degli Uffici scolastici provinciali che delegano alle scuole la valutazione delle istanze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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