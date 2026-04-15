Mercoledì 15 aprile 2026, il campo della squadra U15 di una società calcistica locale è stato teatro di un gesto speciale. Dopo aver segnato un gol, un giovane calciatore ha celebrato con un bacio al cielo, attirando l’attenzione di tutti i presenti. L’evento ha suscitato molte emozioni tra i tifosi e gli spettatori, trasformando una semplice partita in un momento che ha lasciato il segno.

Il campo da calcio della Salernitana U15 è diventato, questo mercoledì 15 aprile 2026, il palcoscenico di un gesto che ha superato i confini dello sport. Maria, una giovane atleta della squadra giovanile salernitana, ha segnato un gol che si è trasformato in un tributo silenzioso e potente: dopo la rete, invece di festeggiare con le compagne, ha attraversato tutto il rettangolo di gioco per raggiungere lo striscione dedicato ad Alfredo Della Calce, il suo allenatore scomparso tragicamente circa una settimana fa. La ragazza si è fermata davanti all’immagine del tecnico, baciandola con profonda emozione prima di rientrare nel gioco, un istante catturato dalle telecamere e che sta circolando intensamente sui social media, scatenando una pioggia di messaggi di vicinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gol e bacio al cielo: l’emozionante tributo alla guida della U15

Notizie correlate

“Celebrando Sophia Loren”: un tributo emozionante alla leggenda del cinema mondialeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

8 marzo 2026: il bacio di Venere e Saturno nel cielo della Festa della donnaRoma, 7 marzo 2026 – La sera dell’8 marzo 2026, in coincidenza con la Giornata internazionale della donna, il cielo offrirà un piccolo spettacolo...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Nikola Krstovic, com'è andato il ritorno a Lecce? Gol, bacio al prato e scuse con gli occhi lucidi; Pisacane: Bacio al prato? Ho scaricato la tensione; Egitto, episodio shock: arbitro convalida il gol e riceve un bacio dal calciatore; La Fiorentina vince a Verona con un gol di Fagioli: un altro passo verso la salvezza.

Giovane calciatrice fa gol e corre per baciare foto del suo allenatore mortoHa fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d'un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di gioco volevano congratularsi con lei. (ANSA) ... ansa.it

Maria fa gol, poi corre a baciare la foto del suo allenatore morto: la gioia e le lacrime che hanno commosso i tifosi VIDEOUn gol, poi la corsa senza esitazioni verso la tribuna. È il gesto di Maria, giovane calciatrice della US Salernitana 1919, che ha commosso il mondo del calcio giovanile. Dopo aver ... ilgazzettino.it

Nove presenze e un gol in Europa League in una sola stagione in prestito al Napoli dal Chelsea: ricordate il nome di questo ex azzurro - facebook.com facebook

International Recap Women | L'Italia travolge la Serbia, gol per Lenzini, Calligaris e Pinto juve.it/WomenRecap1504… x.com