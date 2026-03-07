8 marzo 2026 | il bacio di Venere e Saturno nel cielo della Festa della donna

L'8 marzo 2026, in occasione della Festa della donna, il cielo si presenterà con una congiunzione tra Venere e Saturno, visibile nella sera del 7 marzo. Questo evento astronomico sarà osservabile senza strumenti particolari, offrendo un momento di spettacolo celeste per chi si troverà sotto le stelle in quella data. La congiunzione durerà alcune ore e sarà visibile a occhio nudo.

Roma, 7 marzo 2026 – La sera dell’8 marzo 2026, in coincidenza con la Giornata internazionale della donna, il cielo offrirà un piccolo spettacolo astronomico: la congiunzione tra Venere e Saturno. I due pianeti appariranno vicini nel cielo poco dopo il tramonto, creando un incontro visivo suggestivo. Il fenomeno sarà visibile nelle prime ore della sera, per una breve finestra temporale, guardando verso l’orizzonte occidentale. Che cos’è una congiunzione In astronomia si parla di congiunzione quando due corpi celesti appaiono vicini nel cielo dal punto di vista dell’osservatore terrestre. Non significa che i pianeti siano realmente vicini nello spazio: si tratta di un effetto prospettico dovuto alla loro posizione lungo la linea di vista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

“8 marzo 2026 festa della donna… in Comune”: Avellino celebra le donne della cittàGiovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto “8 marzo 2026 festa della donna.

