Da oggi si pensa a un futuro senza più barriere fisiche ai caselli autostradali. Il telepedaggio potrebbe lasciare spazio a soluzioni più moderne, come il pagamento tramite smartphone. Dopo oltre trent’anni di servizi tradizionali, i gestori delle autostrade stanno valutando nuove tecnologie che eliminino le file e semplifichino il transito. La svolta potrebbe arrivare già nei prossimi mesi, con un sistema più rapido e più comodo per gli automobilisti.

Per oltre trent’anni il telepedaggio ha rappresentato la porta d’accesso alla mobilità senza soste ai caselli. Un piccolo apparecchio fissato al parabrezza, capace di dialogare con le antenne e far sollevare la sbarra senza fermarsi. Oggi però la trasformazione digitale sta cambiando anche questo simbolo delle autostrade italiane: il prossimo passo potrebbe essere l’eliminazione del dispositivo fisico, sostituito direttamente dallo smartphone. Il sistema di telepedaggio nasce alla fine degli anni Ottanta. Il principio di funzionamento è rimasto quasi immutato: un apparato a bordo dell’auto comunica con il casello e consente l’ addebito automatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Pedaggi autostradali, il futuro è nello smartphone. Addio al "vecchio" telepedaggio?

Approfondimenti su Pedaggi Autostradali

A partire dal 1° gennaio 2026, i costi dei pedaggi autostradali in Italia subiranno un aumento, dovuto all’adeguamento delle tariffe all’inflazione.

Nel 2026, i pedaggi autostradali hanno subito un incremento, riflettendo le tendenze di aumento dei costi di gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pedaggi Autostradali

Argomenti discussi: Pedaggi autostradali tramite smartphone: pagamento con la tecnologia MobiQ?.

