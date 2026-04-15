Giustizia archiviato il referendum bisogna pensare alle riforme davvero necessarie
Dopo la conclusione dell’iter referendario, si apre un dibattito sulla necessità di intervenire sul sistema giudiziario. Tutti concordano sulla carenza di riforme efficaci e sulla urgenza di migliorare il funzionamento della giustizia. Le discussioni si concentrano ora su quali interventi siano realmente prioritari per rendere più efficiente il comparto, senza più riferimenti a consultazioni popolari.
Antonio Patrono Concluso l’iter referendario è interessante osservare che comunque tutti ritengono che la giustizia abbia urgente bisogno di riforme. Ciò è vero in numerosi settori. In particolare è opportuno parlare del processo penale che è stato ed è ancora al centro di tutti i dibattiti, riguardo ai cui difetti è necessario però fare chiarezza senza pregiudizi di sorta, dai quali anzi bisogna sgombrare il campo, per capire come è davvero necessario intervenire. Il primo pregiudizio da smentire è che il nostro processo non sia sufficientemente accusatorio, ma non si capisce perché. L’essenza del sistema accusatorio è che le prove si formino nel corso del processo davanti al giudice, ma è chiaro che non tutte le prove possono formarsi in questo modo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Meloni scende in campo per il referendum, spiega (a modo suo) la riforma e accusa gli avversari
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