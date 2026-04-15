Giovani e previdenza | il mercato supera i tempi della politica

Le compagnie assicurative hanno lanciato diversi piani e incentivi per incoraggiare i giovani a sottoscrivere prodotti previdenziali. Queste iniziative mirano a rispondere alla domanda di soluzioni per la pensione, offrendo agevolazioni e vantaggi specifici. In Italia, il settore assicurativo si muove in questo senso, proponendo strumenti pensati per stimolare l’interesse tra i più giovani. La discussione sulla previdenza si sviluppa quindi anche attraverso queste proposte di mercato.

L’ultima legge di Bilancio avrebbe dovuto accogliere un provvedimento che prevedeva un contributo dello Stato all’accensione di fondi pensione per i nuovi nati. La misura si è arenata in assenza di adeguata copertura economica in manovra, ma in un Paese caratterizzato da un rapido invecchiamento della popolazione e una diffusa propensione al risparmio non sempre orientata al lungo periodo, l’ingresso di giovani e famiglie in percorsi di pianificazione previdenziale rimane un tema strategico. Tanto più che i giovani non sono solo i più penalizzati dall’attuale sistema previdenziale pubblico, basato esclusivamente sul calcolo contributivo, ma anche coloro che più si avvantaggerebbero della capitalizzazione degli interessi su più anni e – dal punto di vista fiscale – di una minore tassazione alla liquidazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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