In un libro che si presenta come un abbraccio, la protagonista racconta la sua esperienza tra episodi di bullismo, il rapporto con il cibo come forma di conforto e le riflessioni sul futuro. La narrazione si propone di offrire una testimonianza sincera, rivolta a chi si sente vulnerabile. La storia si sviluppa attraverso le parole di una ragazza che condivide momenti di difficoltà e speranza, senza filtri o giudizi.

Un racconto, una testimonianza, una biografia che vuol essere un abbraccio. Sì, un abbraccio a chiunque si senta fragile. Questo il movente che ha spinto Giorgia Dall’aglio, 31 anni, a scrivere un libro coraggioso, un libro che non a caso, nel tentativo dell’autrice di tendere le braccia verso l’altro, si conclude con l’invito al lettore a scrivere a propria volta, a comunicarle se e quando abbia avvertito alcune delle sensazioni che scandiscono le pagine. Un invito ad intrecciare e condividere esperienze. Un libro che può essere assimilato alla tastiera di un pianoforte perché in esso si toccano e risuonano i temi che caratterizzano la condizione giovanile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giorgia tra bulli, cibi-rifugio e futuro: "Un libro che è un abbraccio"

GIORGIA CI HA CHIUSI FUORI DI CASA PER 24 ORE!

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