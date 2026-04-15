Giorgia tra bulli cibi-rifugio e futuro | Un libro che è un abbraccio

Da ilrestodelcarlino.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un libro che si presenta come un abbraccio, la protagonista racconta la sua esperienza tra episodi di bullismo, il rapporto con il cibo come forma di conforto e le riflessioni sul futuro. La narrazione si propone di offrire una testimonianza sincera, rivolta a chi si sente vulnerabile. La storia si sviluppa attraverso le parole di una ragazza che condivide momenti di difficoltà e speranza, senza filtri o giudizi.

Un racconto, una testimonianza, una biografia che vuol essere un abbraccio. Sì, un abbraccio a chiunque si senta fragile. Questo il movente che ha spinto Giorgia Dall’aglio, 31 anni, a scrivere un libro coraggioso, un libro che non a caso, nel tentativo dell’autrice di tendere le braccia verso l’altro, si conclude con l’invito al lettore a scrivere a propria volta, a comunicarle se e quando abbia avvertito alcune delle sensazioni che scandiscono le pagine. Un invito ad intrecciare e condividere esperienze. Un libro che può essere assimilato alla tastiera di un pianoforte perché in esso si toccano e risuonano i temi che caratterizzano la condizione giovanile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Giorgia tra bulli, cibi-rifugio e futuro: "Un libro che è un abbraccio"

GIORGIA CI HA CHIUSI FUORI DI CASA PER 24 ORE!

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