Chiara Nasti ha commentato pubblicamente la situazione con Mattia Zaccagni, affermando che ha avuto difficoltà a distinguere tra desiderio e realtà. La coppia, molto discussa, è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dopo settimane di silenzio, la influencer ha deciso di rompere il riserbo sulle vicende che riguardano la loro relazione.

Si è parlato molto della presunta rottura tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Una coppia molto discussa e spesso sotto i riflettori. Se n’è discusso recentemente a causa del loro insolito silenzio social prolungato. Dopo un bel po’, è stata la diretta interessata a prendere la parola. Nasti-Zaccagni, la foto scaccia crisi. Qualche giorno fa i fan più attenti avevano già individuato un segnale promettente. Parliamo della prima foto di coppia pubblicata da un bel po’ su Instagram da parte della coppia. Settimane di silenzio e poi l’influencer è tornata a postare insieme al calciatore della Lazio. Nelle foto si vedevano moglie e marito a bordo della loro auto, con Chiara che poggiava la testa sulla spalla di Zaccagni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Nasti rompe il silenzio su Zaccagni: “Confuso il desiderio con la realtà”

Articoli correlati

Chiara Nasti supera la crisi con Mattia Zaccagni: “Il nostro amore sta benissimo, tanti volevano ci lasciassimo”Chiara Nasti conferma che la crisi con il marito Mattia Zaccagni è ormai superata.

Chiara Nasti, crisi nerissima con Mattia Zaccagni? Casa in vendita e “segui” rimossiFulmine a ciel sereno tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Sembrerebbe proprio di sì.

Approfondimenti e contenuti su Chiara Nasti

Chiara Nasti supera la crisi con Mattia Zaccagni: Il nostro amore sta benissimo, tanti volevano ci lasciassimoChiara Nasti conferma che la crisi con il marito Mattia Zaccagni è ormai superata. L’influencer e il calciatore della Lazio si erano allontanati ma dopo un breve periodo sul loro rapporto è tornato il ... fanpage.it

Chiara Nasti dopo la crisi con Zaccagni: Fatevene una ragioneLe prime parole di Chiara Nasti dopo i gossip trapelati nell'ultimo periodo sul suo matrimonio con il capitano della Lazio ... corrieredellosport.it