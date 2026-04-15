Gigi D’Alessio ad Ancona | l’intimità del palasport dopo gli stadi

Il PalaPrometeo di Ancona si prepara ad accogliere il concerto di Gigi D’Alessio il 17 aprile alle ore 21. L’evento fa parte della tournée chiamata Gigi Palasport, che si svolge in un palasport, offrendo un’atmosfera più intima rispetto agli stadi. La data e l’orario sono stati ufficializzati e le modalità di accesso sono state comunicate ai biglietti venduti in prevendita.

Il PalaPrometeo di Ancona si prepara a ospitare il concerto di Gigi D’Alessio il prossimo 17 aprile alle ore 21, segnando una tappa fondamentale della tournée denominata Gigi Palasport. L’evento rappresenta la prosecuzione di un percorso musicale che ha l’artista protagonista di grandi successi estivi nel 2025, culminati con le performance nello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 persone, il debutto al Circo Massimo di Roma e le sette serate concluse a Piazza del Plebiscito. L’impatto di un tour tra palazzetti e successi discografici. La scelta di approdare nelle arene indoor riflette la strategia della nuova tournée, che punta a creare una connessione più stretta e intima tra il cantante e il suo pubblico attraverso il progetto Gigi Palasport.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gigi D’Alessio ad Ancona: l’intimità del palasport dopo gli stadi Notizie correlate Leggi anche: Terni, la data zero di ‘Gigi Palasport’: al PalaTerni arriva Gigi D’Alessio Leggi anche: Terni, prove di ‘Gigi Palasport’ e concerto di Gigi D’Alessio: grandi manovre al PalaTerni. ORDINANZA Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gigi D'Alessio vs Anna Pettinelli, nuovo scontro ad Amici: cosa c'è dietro (e cosa c'entra LDA); Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Padova; Un vincente trova sempre la strada, un perdente una scusa: Gigi D’Alessio punzecchia Anna Pettinelli ad Amici 25. Lei risponde: Questa viene dai Baci Perugina?. Eliminata Caterina; Gigi D’Alessio, la probabile scaletta 2026 del concerto di Padova. Amici 25, Gigi D’Alessio lascia il Serale in anticipo? Spunta il clamoroso retroscena con Anna PettinelliEcco un clamoroso retroscena apparso in queste ore sul web in merito alla diatriba dietro le quinte di Amici tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli ... tuttosulgossip.it Gigi D’Alessio replica ad Anna Pettinelli, scontro acceso ad AmiciScontro in diretta ad Amici tra Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli Nella puntata di Amici andata in onda sabato 11 aprile, il nuovo scontro verbale tra ... assodigitale.it Addio a Gigi Reggi #GigiReggi #Striscialanotizia x.com Tony Colombo ed il rapporto con Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio facebook