Gianni Morandi | Temevo dicessero raccomandato a Pietro a Sanremo 2026 Ma lui ha detto | non mi frega niente

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianni Morandi ha parlato di un momento passato a Sanremo 2026, in cui temeva che si parlasse di raccomandazioni riguardo al figlio. Durante un confronto con il suo interlocutore, ha ricordato il duetto a sorpresa con Tredici Pietro e il commento del giovane, che aveva affermato di non preoccuparsi delle voci. La conversazione è stata rilasciata in un podcast dedicato all’evento musicale.

Morandi ha raccontato al podcast Adesso Capiamo il duetto a sorpresa con Tredici Pietro a Sanremo 2026: il timore di accuse di raccomandazione a cui il figlio ha risposo che non gli importava. Come è nata l'esibizione che ha emozionato pubblico e artisti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Gianni Morandi arriva a sorpresa a Sanremo 2026 con Tredici Pietro

Video Gianni Morandi arriva a sorpresa a Sanremo 2026 con Tredici Pietro ??

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