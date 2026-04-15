Gianni Morandi | Temevo dicessero raccomandato a Pietro a Sanremo 2026 Ma lui ha detto | non mi frega niente

Gianni Morandi ha parlato di un momento passato a Sanremo 2026, in cui temeva che si parlasse di raccomandazioni riguardo al figlio. Durante un confronto con il suo interlocutore, ha ricordato il duetto a sorpresa con Tredici Pietro e il commento del giovane, che aveva affermato di non preoccuparsi delle voci. La conversazione è stata rilasciata in un podcast dedicato all’evento musicale.