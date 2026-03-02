Mio padre Gianni Morandi non voleva duettare con me diceva ‘Ti daranno del raccomandato poi ti rovini' | il retroscena di Tredici Pietro su Sanremo

Tredici Pietro ha rivelato che suo padre, Gianni Morandi, non voleva duettare con lui a Sanremo 2026, commentando che avrebbe potuto essere etichettato come raccomandato e rischiando di rovinarsi. La loro collaborazione in quella serata delle cover ha suscitato sorpresa, considerando le riserve di Gianni Morandi. La scelta di esibirsi insieme ha generato attenzione tra il pubblico e i media.

Gianni Morandi non era inizialmente convinto di duettare con Tredici Pietro, suo figlio, nella serata delle cover a Sanremo 2026. Lo rivela lo stesso Pietro ospite di Mara Venier nello speciale di Domenica In dedicato al Festival. Come noto i due si sono esibiti sulle note di Vita, brano che a suo tempo Morandi cantò con Dalla. Un duetto molto applaudito all’Ariston, ma che ha rischiato di non vedere la luce per i timori di Gianni. Il retroscena svelato da Tredici Pietro. Tredici Pietro racconta a Mara Venier e agli opinionisti come la scelta sia caduta su Vita perché è il suo “preferito della discografia di mio padre”. L’artista rivendica di aver voluto prendere le distanze dal genitore facendo un proprio percorso, “ma una volta che sono arrivato qui, spero con le mie forze, ho detto: ‘Ti devo invitare a cantare insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

