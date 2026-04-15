Gianni Morandi i figli Marianna e Marco | È stato un papà severo oggi ci prende in giro

Marianna e Marco Morandi hanno condiviso alcuni ricordi sul rapporto con il padre durante un’intervista. Hanno descritto il genitore come severo in passato, ma hanno anche riferito che ora sono loro a scherzare con lui. Le dichiarazioni sono state pubblicate in occasione di un programma televisivo, dove i figli hanno parlato della loro relazione con il padre. Non sono stati forniti altri dettagli riguardo a eventi specifici o alla vita privata della famiglia.

(Adnkronos) – "È stato un papà severo, ma oggi è lui che prende in giro noi". Così Marianna e Marco Morandi, ospiti oggi a La volta buona, raccontano il loro rapporto con papà Gianni Morandi. I due fratelli, nati dal matrimonio del cantautore con Laura Efrikian, ricordano con affetto gli anni dell'infanzia: "Io volevo fare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Al Teatro Europa, Benvenuti a Casa Morandi con Marco e Marianna, figli di GianniProseguono gli appuntamenti della stagione di prosa del Teatro D’Annunzio con una commedia divertente e romantica che vede protagonisti i figli di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gianni Morandi, la Pasqua più bella: tutta la famiglia insieme. Il video mentre rompe l'uovo fa impazzire i fan; Gianni Morandi festeggia la Pasqua con figli e nipoti, c'è anche Tredici Pietro; La Pasqua di Gianni Morandi a Monghidoro circondato da figli, nipoti e cioccolato; Tgcom24: Roma, i figli di Gianni Morandi portano in scena Benvenuti a casa Morandi Video. Gianni Morandi, i figli Marianna e Marco: È stato un papà severo, oggi ci prende in giroI due fratelli, nati dal matrimonio del cantautore con Laura Efrikian, ricordano con affetto gli anni dell'infanzia: Io volevo fare la mamma con Marco, lui era un bambolotto per me, racconta lei. Al ... adnkronos.com Gianni Morandi: Temevo dicessero raccomandato a Pietro a Sanremo 2026. Ma lui ha detto: non mi frega nienteMorandi ha raccontato al podcast Adesso Capiamo il duetto a sorpresa con Tredici Pietro a Sanremo 2026: il timore di accuse di raccomandazione a cui il ... fanpage.it Gianni Morandi: «Porto in tour “C’era un ragazzo” e la musica pacifista» x.com #GianniMorandi racconta come è nato il duetto con #TrediciPietro. Sicuramente resterà nella memoria di tutti il duetto, nella serata delle cover dell’ultimo #FestivaldiSanremo, tra Gianni Morandi e suo figlio Tredici Pietro. Dopo aver più volte raccontato che il ra - facebook.com facebook