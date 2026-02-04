Al Teatro Europa Benvenuti a Casa Morandi con Marco e Marianna figli di Gianni
Al Teatro Europa proseguono gli appuntamenti con la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio. Questa sera, sul palco, Marco e Marianna, figli di Gianni Morandi, portano in scena una commedia divertente e romantica. La pièce ha già attirato il pubblico, curioso di scoprire il lato artistico dei due giovani. La serata promette di essere leggera e spensierata, tra risate e momenti di tenerezza.
Proseguono gli appuntamenti della stagione di prosa del Teatro D'Annunzio con una commedia divertente e romantica che vede protagonisti i figli di Gianni Morandi: Marco e Marianna."Benvenuti a Casa Morandi – a letto senza cena" è una commedia sincera, divertente nella quale i protagonisti si.
"Benvenuti a casa Morandi": con Marianna e Marco Morandi
Marianna e Marco Morandi, i rapporti con il fratello Tredici Pietro e quel gesto di papà Gianni: "Mi ha commosso"
DOMENICA 8 FEBBRAIO ORE 17,00 AL TEATRO EUROPA DI APRILIA. info 335.8059019. biglietti botteghino teatro e online su ciaotickets.com facebook
