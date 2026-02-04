Al Teatro Europa Benvenuti a Casa Morandi con Marco e Marianna figli di Gianni

Al Teatro Europa proseguono gli appuntamenti con la stagione di prosa del Teatro D’Annunzio. Questa sera, sul palco, Marco e Marianna, figli di Gianni Morandi, portano in scena una commedia divertente e romantica. La pièce ha già attirato il pubblico, curioso di scoprire il lato artistico dei due giovani. La serata promette di essere leggera e spensierata, tra risate e momenti di tenerezza.

