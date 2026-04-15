Il movimento Democrazia Sovrana Popolare approda a Genova per un appuntamento decisivo che vedrà la presenza di Marco Rizzo, uno dei due vertici della formazione sovranista. L’incontro è fissato per venerdì 17 aprile alle ore 17:30 presso il Bi.Bi Service Centro Congressi, situato in via XX settembre 41, con l’obiettivo di delineare le linee guida del movimento in vista del proprio congresso regionale. La sfida alla struttura europea e le criticità del tessuto produttivo. Durante la presentazione dell’iniziativa, Rizzo ha tracciato un quadro estremamente severo delle politiche attuate dall’Unione Europea, descrivendole come un sistema basato su austerità, svalutazione monetaria, rincari e una gestione che favorisce la de-industrializzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, Rizzo attacca l’Europa: “Il sistema distrugge le imprese

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