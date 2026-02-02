Sconcerto Rock Gene Gnocchi in scena a Lioni tra musica e comicità surreale

A Lioni, Gene Gnocchi ha portato sul palco uno spettacolo che mescola musica e comicità surreale. L’attore interpreta “The Legend”, una vecchia rockstar tornata a esibirsi dopo anni di silenzio, sperando di risolvere i suoi problemi economici. Il pubblico ha riso e si è divertito ascoltando le sue battute e ascoltando le sue canzoni in modo inaspettato. Uno spettacolo che ha fatto sorridere e riflettere allo stesso tempo.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Un esilarante spettacolo che vede Gene Gnocchi nelle vesti di “The Legend”, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Il ritorno sulle scene però si trasforma ben presto in un calvario. Il protagonista, ormai pensionato, si adatterà ad ogni tipo di ingaggio per sbarcare il lunario. “Sconcerto Rock” è un susseguirsi di monologhi comici di attualità e di canzoni, dove il pubblico è chiamato a partecipare ed è invitato a finire le strofe.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Gene Gnocchi Gene Gnocchi porta “Sconcerto Rock” a Lioni Il 30 gennaio 2026, a Lioni, si terrà il terzo appuntamento della rassegna Teatro in Movimento con Gene Gnocchi. A Lioni torna il teatro con sei spettacoli: in cartellone Sergio Assisi e Gene Gnocchi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Gene Gnocchi Sul palco Gene Gnocchi. Lo show Sconcerto rock tra musica, gag e risateStasera alle 21 evento imperdibile nel comune di Coreglia Antelminelli, dove, nel suggestivo palco della Torre di Ghivizzano, si esibirà il noto comico, cabarettista e conduttore televisivo Gene ... lanazione.it Terzo appuntamento della rassegna Teatro in Movimento. Gene Gnocchi a #Lioni con "Sconcerto Rock"! : Un esilarante spettacolo che vede il poliedrico artista nelle vesti di “The Legend”, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.