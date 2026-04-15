Gas russo le parole di Descalzi sono un bagno di realtà

Il CEO di una grande compagnia energetica ha commentato recentemente la dipendenza europea dal gas russo, sottolineando come le aspettative di alternative siano spesso irrealistiche. Al centro delle sue parole c’è la consapevolezza che le soluzioni energetiche richiedono tempi e investimenti significativi, e che le illusioni di una rapida sostituzione del gas proveniente dalla Russia sono destinate a sfidarsi con la realtà dei fatti.

di Massimiliano Di Fede Di fronte alla realtà che bussa alla porta, i castelli di carte ideologici crollano sempre. L’ultima spallata arriva nientemeno che da Claudio Descalzi, l’uomo che per anni ha guidato la missione “indipendenza da Mosca”. L’Ad di Eni, con il pragmatismo di chi deve far quadrare i conti energetici di una nazione, ha ammesso l’ovvio: senza i miliardi di metri cubi di gas russo, l’Italia rischia di restare al freddo o, peggio, di finire in bancarotta. Mentre nei salotti televisivi si discute di ‘etica delle forniture’ sorseggiando bollicine, compresa Giorgia Meloni che al Vinitaly di Verona celebra le eccellenze italiane...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gas russo, le parole di Descalzi sono un bagno di realtà Notizie correlate Eni, l’appello di Descalzi all’Europa: «Stop al bando sul gas russo»Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ritiene che «sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi... Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meloni dopo parole Descalzi: su gas russo fare molta attenzione Da Reuters; L’ad di Eni Descalzi: L’Europa ragioni sul gas russo; Usa-Iran, Trump e il petrolio: Italia ha bisogno di gas russo? Il nodo energia; VIDEO | Meloni: Su gas russo bisogna fare attenzione, Trump? Parole inaccettabili sul Papa. Perché Eni vuole di nuovo il gas russo in ItaliaLa guerra in Iran spinge ancor di più le forniture italiane nelle mani degli Stati Uniti, ai massimi storici per export di gnl e petrolio nel nostro Paese. L'amministratore delegato di Eni lancia l'al ... today.it Stretto Hormuz, stop al bando del gas russo? Il dossier energia grande nodo sul tavolo di Palazzo ChigiLe parole dell’ad di Eni Claudio Descalzi, pronunciate alla scuola di formazione politica della Lega sulla necessità di sospendere il bando sul gas russo, si inseriscono in un dibattito politico già a ... adnkronos.com Gas russo e forniture energetiche, Descalzi solleva un problema oggettivo. L'UE deve risolvere le sue fragilità Leggi qui - https://www.ilriformista.it/gas-russo-e-forniture-energetiche-descalzi-solleva-un-problema-oggettivo-lue-deve-risolvere-le-sue-fragilita-50 - facebook.com facebook "Descalzi parla come operatore, la scelta Ue di cessare con il gas russo a fine 2026 è una scelta precisa di appoggio all' #Ucraina, più avanti si vedrà": così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ( @MASE_IT), Pichetto Fratin ( @GPichetto) al S x.com