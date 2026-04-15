Una nuova produzione cinematografica basata sulla celebre saga fantasy sta per essere presentata al pubblico. La storia, originariamente creata dallo scrittore e adattata in numerose serie televisive, si prepara a raggiungere il grande schermo con un film dedicato. L’annuncio ufficiale conferma l’arrivo di questa nuova tappa nella trasposizione cinematografica di una delle saghe più seguite degli ultimi anni.

Il franchise nato dalla penna di George R.R. Martin si prepara a un debutto storico sul grande schermo. Durante l’ultimo CinemaCon, Warner Bros. Discovery ha scosso il pubblico annunciando il primo lungometraggio ufficiale della saga: Game of Thrones: Aegon’s Conquest. Mentre l’evento passava in rassegna titoli attesissimi come Mortal Kombat II e Supergirl, la vera sorpresa è arrivata nel reel finale dedicato alle uscite del 2027. Tra i loghi mostrati è apparso quello della Conquista di Aegon, confermando che il progetto non sarà una serie TV, ma un kolossal cinematografico. Di cosa parla “Aegon’s Conquest”? La trama del prequel. Il film si posiziona cronologicamente prima degli eventi di House of the Dragon e racconterà le origini del dominio dei Targaryen su Westeros.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Game of Thrones: Aegon’s Conquest – Ufficiale, la saga arriva al Cinema!

Game of Thrones Spinoff: Aegon's Conquest as a DUNE-SIZED Feature Film

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