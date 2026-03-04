Game of Thrones sbarca al cinema | Beau Willimon scriverà il film sulla Conquista di Aegon

Warner Bros. sta sviluppando un film di Game of Thrones dedicato alla Conquista di Aegon, con Beau Willimon incaricato di scrivere la sceneggiatura. Willimon è noto per aver creato House of Cards e aver scritto per la serie Andor. Il progetto mira a portare sul grande schermo le storie ambientate nel mondo di Westeros, senza ancora dettagli sulle date di uscita o sui protagonisti.

Dallo sceneggiatore di Andor arriva l'epopea dei Targaryen sul grande schermo: ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo kolossal Warner Bros. Il mondo di Westeros si prepara a conquistare il grande schermo. Warner Bros. ha ufficialmente messo in cantiere un film di Game of Thrones, affidando la sceneggiatura a un nome di altissimo profilo: Beau Willimon, già creatore di House of Cards e autore della serie rivelazione Andor. Secondo le prime indiscrezioni, il progetto è già in fase avanzata, con una prima bozza della sceneggiatura già consegnata agli studi. Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora scarsi, le voci insistono su un capitolo epico della mitologia creata da George R.