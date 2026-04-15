Game of Thrones | Aegon' s Conquest sarà il primo film della saga ma la sua uscita non è dietro l' angolo

Durante il recente evento CinemaCon è stato annunciato che il primo film della saga sarà intitolato **Game of Thrones: Aegon's Conquest** e sarà prodotto dalla Warner Bros. Tuttavia, non è stata comunicata una data di uscita precisa, e l'uscita del film non è imminente. L'annuncio ha suscitato interesse tra i fan della serie, ma al momento non ci sono dettagli su una possibile distribuzione o sulle tempistiche di produzione.

Il recente CinemaCon è stato ricco di annunci, come l'ufficializzazione del film dedicato alla saga del Trono di Spade, che si intitolerà ** Game of Thrones: Aegon's Conquest **e verrà prodotto dalla Warner Bros. House of The Dragon ed A Knight of seven kingdoms ci hanno portato indietro nel tempo, ma non saranno soli per molto. Lo studio cinematografico conferma quello che era un segreto di Pulcinella, ovvero l'approdo della saga di George R. R. Martin sul grande schermo con un film che promette di essere assolutamente epico. Al momento, il progetto non ha una data di uscita concreta (fa semplicemente parte dei titoli che arriveranno dal 2027 in poi), ed è ancora in fase di pre produzione, ma Warner ci teneva a presentare almeno il suo titolo ufficiale.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Game of Thrones: Aegon's Conquest sarà il primo film della saga, ma la sua uscita non è dietro l'angolo Notizie correlate Leggi anche: Game of Thrones: Aegon’s Conquest – Ufficiale, la saga arriva al Cinema! Leggi anche: Game of Thrones, tutto sul possibile film: la storia di Aegon il Conquistatore Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il film del Trono di Spade ci racconterà la storia più epica di Westeros; Warner rivela Game of Thrones: Aegon’s Conquest, il primo film del franchise; Game of Thrones: The Winds of Winter non uscirà in autunno, fan ingannati da fake news; Game of Thrones: Warner Bros. conferma il film su Aegon il Conquistatore. Game of Thrones: Aegon’s Conquest è il titolo ufficiale del il primo film della sagaGame of Thrones arriva al cinema con Aegon’s Conquest: scopri trama, titolo e cosa aspettarsi dal primo film della saga. cinefilos.it Il film di ‘Game of Thrones’ ha un titolo ufficialeIl nome di Iavorazione è stato annunciato nello state 2027 e oltre di Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, ma è possibile che cambi nei prossimi mesi o anni ... rollingstone.it Dal palco del CinemaCon 2026, Warner Bros Pictures ha annunciato ufficialmente il primo lungometraggio per il cinema di Game of Thrones. https://cinema.everyeye.it/notizie/game-of-thrones-film-ufficiale-warner-bros-svela-quando-uscir-871868.htmlutm - facebook.com facebook Game of Thrones, il film è ufficiale: Warner Bros svela il titolo e quando uscirà! x.com