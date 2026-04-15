Futuro Nazionale | Interventi concreti per sostenere chi ogni giorno tiene aperta una saracinesca

Negli ultimi dieci anni, l’Emilia-Romagna ha perso circa 8.000 negozi legati al commercio di vicinato, mentre a Parma si registra un calo del 23,2% nel valore immobiliare. Questi dati riflettono una tendenza negativa nel settore commerciale locale, evidenziando le difficoltà che affrontano le attività quotidianamente impegnate ad aprire e mantenere aperti i loro esercizi. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità che promettono interventi concreti per sostenere queste realtà.