Futuro Nazionale | Interventi concreti per sostenere chi ogni giorno tiene aperta una saracinesca
Negli ultimi dieci anni, l’Emilia-Romagna ha perso circa 8.000 negozi legati al commercio di vicinato, mentre a Parma si registra un calo del 23,2% nel valore immobiliare. Questi dati riflettono una tendenza negativa nel settore commerciale locale, evidenziando le difficoltà che affrontano le attività quotidianamente impegnate ad aprire e mantenere aperti i loro esercizi. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità che promettono interventi concreti per sostenere queste realtà.
Crisi del commercio di vicinato: in Emilia?Romagna persi 8.000 negozi in dieci anni. A Parma crollo del valore immobiliare: –23,2%Negli ultimi dieci anni l’Emilia?Romagna ha visto scomparire 8.000 negozi di vicinato, un dato che parla da solo e che descrive una crisi profonda del commercio.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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