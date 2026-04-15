Furto in un’azienda agricola | rubati i macchinari

Nella notte, un furto ha preso di mira un’azienda agricola situata in via Corrado di San Salvatore Telesino. I malviventi hanno portato via alcuni macchinari presenti nella proprietà. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle modalità del colpo né l’entità del bottino.

Furto in un azienda agricola in via Corrado di San Salvatore Telesino questa notte. Ignoti hanno rubato alcuni macchinari agricoli per un valore commerciale ancora in corso di quantificazione. La scoperta del furto questa mattina e la denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto in un’azienda agricola: rubati i macchinari EMERGENZA FURTI TRATTORI: cosa sta succedendo e come difendersi! Notizie correlate Tentato furto aggravato in un'azienda agricola di Battipaglia: 4 arrestiPersonale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia in azione, ieri. Tentano un furto in un'azienda agricola di Battipaglia vicino Salerno, quattro fermati dopo un inseguimentoQuattro cittadini extracomunitari sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso presso un’azienda agricola. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tentato furto in un’azienda orafa di Pergine, il sistema di allarme sventa il colpo; Un nuovo (tentato) furto ad un'azienda orafa. Mercoledì tavolo in Prefettura; Furto in un'azienda, ladri inseguiti dai carabinieri: recuperata la refurtiva e due furgoni; Maxi furto in azienda, ladri sfondano la porta e saccheggiano la ditta. Arezzo: tentato furto in azienda orafa, ladri in fuga per l’allarme. Tavolo sulla sicurezza in prefetturaAncora un tentativo di furto in un'azienda orafa dell'Aretino. Nel mirino di una banda di ladri è finita nuovamente l'azienda Chini di Ponticino. Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 aprile 2026 al ... firenzepost.it Tentato furto in azienda orafa, si riunisce il tavolo sicurezza in prefettura. Distretto nel mirino del crimineDistretto dei preziosi di Arezzo nel mirino dei malviventi. Tentato furto all' azienda Chini di Ponticino (comune di Laterina Pergine Valdarno). È successo attorno alla mezzanotte, tra domenica 12 apr ... corrierediarezzo.it