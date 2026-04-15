Un'inchiesta sulla frana di Niscemi si sviluppa attraverso tre fasi temporali, a partire dal 1997 fino all'evento più recente del 25 gennaio, che ha causato il crollo di diverse abitazioni e lo sgombero di numerose famiglie. Le indagini contestano ai sospettati la mancanza di interventi e misure di prevenzione dal 2010 in poi, nonostante i ripetuti segnali di pericolo. La vicenda riguarda un processo lungo e complesso, con numerosi accertamenti in corso.

Un’ inchiesta che si sviluppa in tre fasi temporali, dalla prima frana del 1997 fino a quella dello scorso 25 gennaio che ha provocato il crollo di diverse case e portato allo sgombero di centinaia di famiglie. E che, finora, ha al centro l’ inerzia nel mettere a terra i lavori di mitigazione del rischio che erano già stati finanziati con circa 12 milioni di euro. Ma non è finita qui, perché – come spiegato dal procuratore di Gela, Salvatore Vella – gli accertamenti vanno avanti e si procederà a nuovi sequestri e audizioni. L’ indagine sulla frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è solo agli inizi nonostante un lavoro “importante”, come lo ha definito il magistrato, già svolto in questi mesi con la polizia e i consulenti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana di Niscemi, le accuse agli indagati: “Dal 2010 non è mai stato fatto nulla”

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