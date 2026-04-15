Formazioni ufficiali Bayern Monaco Real Madrid | le scelte di Kompany e Arbeloa per il match di Champions

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco e Real Madrid sono state annunciate in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Kompany e Arbeloa hanno scelto gli schieramenti che scenderanno in campo, rendendo la sfida una delle più attese della manifestazione. La partita rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre, in un match che promette di essere decisivo per l’andamento della competizione.

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