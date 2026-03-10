Stasera si gioca l’incontro degli ottavi di finale di Champions League tra l’Atalanta e il Bayern Monaco. Le probabili formazioni vedono Palladino e Kompany decidere le scelte di formazione per le rispettive squadre, con le formazioni che potrebbero presentarsi in campo in modo diverso rispetto alle ultime uscite. La partita si svolge in Italia e rappresenta una fase decisiva del torneo.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Collovati a CagliariNews24: «Credo che lo scudetto sia già dell’Inter. Il motivo dei tanti derby persi? C’è una questione tattica, ecco quale» Bierhoff ci crede: «Scudetto Milan possibile, nel derby ha dato un segnale! Modric come Boban, vi svelo il segreto della nostra rimonta del 1999» Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Infortunio Rodrygo: operazione riuscita dopo la rottura del crociato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Atalanta Bayern Monaco: le ultime sulle possibili scelte di Palladino e Kompany per il match di Champions League

Articoli correlati

Probabili formazioni Roma Juve: le ultime sulle possibili scelte di Spalletti per il big match dell’Olimpicodi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Roma Juve, mosse a sorpresa per Luciano Spalletti in regia e in attacco.

Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Contenuti utili per approfondire Atalanta Bayern Monaco

Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Champions, Atalanta-Bayern: le probabili formazioni; Atalanta-Bayern Monaco (Champions League): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico; Atalanta-Bayern Monaco, le probabili: Kane ha recuperato, Ederson sempre out.

Probabili formazioni Atalanta Bayern Monaco/ Quote: Kane ci sarà? (Champions League, oggi 10 marzo 2026)Probabili formazioni Atalanta Bayern Monaco, oggi martedì 10 marzo 2026, quote e notizie su moduli e titolari in Champions League a Bergamo. ilsussidiario.net

Atalanta-Bayern Monaco (Champions League): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronosticoTutto quello che c'è da sapere sull'andata degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Bayern. msn.com

Stasera l'Atalanta affronta il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. Avete dato un'occhiata ai numeri offensivi della squadra di Kompany E a quelli di Harry Kane - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #BayernMonaco x.com