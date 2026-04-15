Oggi, mercoledì 15 aprile 2026, va in onda su Canale 5 un nuovo episodio di Forbidden fruit alle 14.15. Tra i protagonisti della puntata, Yigit si ubriaca e aggredisce Omer, scatenando uno scontro con Lila. La trama si concentra su eventi che coinvolgono i personaggi principali, creando aspettative tra gli spettatori. La puntata si inserisce nella programmazione quotidiana della serie, attirando l'interesse di chi segue le vicende dei protagonisti.

Va in onda oggi, mercoledì 15 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Lila e Yigit dopo il divorzio hanno deciso di restare in buoni rapporti ma non è affatto semplice. Quando Lila ha saputo che era in compagnia di altre ragazze si è palesemente ingelosita, lui però le ha poi spiegato che era uscito con Akin. I due si ritroveranno a trascorrere la serata nella stessa discoteca, Yigit non reagirà affatto bene quando la vedrà lì insieme ad un altro ragazzo, Omer. Il figlio di Ender e Kaya in preda alla gelosia finirà per bere troppo e colpirà Omer in faccia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 15 aprile 2026: Yigit si ubriaca e aggredisce Omer, scoppia lo scontro con Lila

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