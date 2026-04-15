Fisco in arrivo le due aperture pomeridiane delle Entrate per i professionisti | ecco come e quando

Da ilsole24ore.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Entrate annunciano l’introduzione di due aperture pomeridiane settimanali dedicate ai professionisti. Queste sessioni prevedono un doppio orario di due ore ciascuna, con un incontro in presenza e uno in modalità online. La novità è già in fase di avvio e si inserisce nel tentativo di facilitare l’accesso ai servizi fiscali per i lavoratori autonomi. La programmazione dettagliata verrà comunicata prossimamente.

Prende forma l’operazione aperture pomeridiane dedicate ai professionisti dell’agenzia delle Entrate. Non c’è ancora la data cerchiata sul calendario a sugellare il debutto ma la cornice comincia a diventare più nitida, anche dopo il confronto tra Agenzia e organizzazioni sindacali. Le due aperture pomeridiane saranno di due ore ciascuna e saranno articolate in maniera mista: una in presenza e l’altra in modalità telematica. Principalmente saranno commercialisti e consulenti del lavoro i beneficiari di questa iniziativa. Vanno comunque lette in un contesto che ha portato negli anni a una forte digitalizzazione dei servizi che ha consentito di ridurre gli accessi fisici agli uffici da 11 a 4 milioni, proprio grazie alla possibilità di affidarsi ai canali telematici.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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