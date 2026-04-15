Fiorentina-Crystal Palace probabili formazioni e dove vederla in tv
Domani si disputa la partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace, con i viola che devono recuperare dallo svantaggio di 3-0 subito nella gara di andata. In conferenza stampa, l'allenatore ha definito la sfida un'impresa, sottolineando la necessità di una vittoria che al momento appare molto difficile. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le probabili formazioni sono state anticipate nelle ultime ore.
Serve un'impresa. Così in conferenza stampa Paolo Vanoli ha presentato la sfida di domani, dove la Fiorentina sarà chiamata alla “mission impossible” di ribaltare la pesante sconfitta dell'andata per 3-0 contro il Crystal Palace. Una sfida proibitiva per i viola, che però rispetto alla gara di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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