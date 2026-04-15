Fiorentina-Crystal Palace probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani si disputa la partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace, con i viola che devono recuperare dallo svantaggio di 3-0 subito nella gara di andata. In conferenza stampa, l'allenatore ha definito la sfida un'impresa, sottolineando la necessità di una vittoria che al momento appare molto difficile. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le probabili formazioni sono state anticipate nelle ultime ore.