Fiorentina-Crystal Palace | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Fiorentina torna in campo giovedì 16 aprile per il match di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. La partita si svolgerà in casa dei viola e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le formazioni probabili sono state annunciate, con le squadre pronte a scendere in campo per questa fase della competizione europea.

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Conference League. Giovedì 16 aprile i viola ospitano il Crystal Palace – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della terza competizione europea. La squadra di Vanoli va a caccia dell'impresa al Franchi, dopo aver perso l'andata per 3-0 a Londra. La sfida tra Fiorentina e Crystal Palace è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Fiorentina (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli. Crystal Palace (3-4-2-1): Benitez; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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