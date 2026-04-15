Fiorello scatenato | battute su Trump Meloni e il Papa a La Pennicanza

Nella recente puntata di La Pennicanza, il conduttore ha aperto con alcune battute sull’attualità internazionale, prendendo di mira figure pubbliche come il presidente degli Stati Uniti, il presidente del Consiglio italiano e il Papa. L’intervento ha suscitato reazioni tra il pubblico, con il conduttore che ha utilizzato un tono ironico per commentare gli avvenimenti più recenti. La puntata prosegue con altri interventi e discussioni tra i presenti.

Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello apre con un commento sull’attualità internazionale, mescolando ironia e politica. Al centro dell’attenzione le dichiarazioni La nuova puntata de La Pennicanza si apre con uno sguardo ironico ma pungente sull’attualità internazionale. Fiorello introduce il tema con tono serio solo in apparenza: “Il momento è complicato. Quando ci sono dei folli basta una frase un po’ così. E l’ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo!”. Nel mirino della satira finiscono le dichiarazioni attribuite a Donald Trump, che coinvolgono indirettamente Giorgia Meloni e il Papa, scatenando reazioni politiche e mediatiche.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fiorello scatenato: battute su Trump, Meloni e il Papa a La Pennicanza Notizie correlate Fiorello a La Pennicanza: dalla vittoria di Jannik Sinner alle dichiarazioni di Trump sul PapaLa nuova settimana de La Pennicanza di Fiorello si apre con i temi più caldi della giornata di lunedì 13 aprile 2026.