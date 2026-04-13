Nella puntata di questa settimana de La Pennicanza, condotta da Fiorello, vengono affrontati i principali avvenimenti di lunedì 13 aprile 2026. Tra gli argomenti discussi ci sono la vittoria di un tennista italiano in un torneo internazionale e le ultime dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo al Papa. La trasmissione propone una panoramica degli eventi più noti della giornata, senza approfondimenti o commenti personali.

La nuova settimana de La Pennicanza di Fiorello si apre con i temi più caldi della giornata di lunedì 13 aprile 2026. Dalle dichiarazioni di Trump sul Papa alla vittoria di Sinner fino al nuovo format, ‘Festiv Al Bar’. La Pennicanza di Fiorello, la puntata di oggi 13 aprile 2026: Trump sul Papa: “Non è debole, fa la panca con 100 kg”. La puntata di oggi, lunedì 13 aprile 2026, de La Pennicanza di Fiorello è iniziata con le dichiarazioni di Donald Trump sul Papa. Il Presidente degli Stati Uniti d’America parlando di Papa Leone XIV ha detto: “ è un debole, pessimo in politica estera “. Fiorello ha deciso di replicare collegandosi con un improbabile Papa Leone, tra rumori di stoviglie che si rompono.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fiorello a La Pennicanza: dalla vittoria di Jannik Sinner alle dichiarazioni di Trump sul Papa

Fiorello ricorda Lucio Dalla a La Pennicanza: omaggio musicale sulle note di “4 marzo 1943”La nuova puntata de La Pennicanza si apre con un momento speciale dedicato alla grande musica italiana.

Argomenti più discussi: Fiorello a La Pennicanza, parla (il finto) Sinner: rivelazioni su Leclerc e Gregoraci; Fiorello a La Pennicanza: Sinner canta l’inno e punge Alcaraz: Il suo premio? Un piattino d’argento. Poi su Trump: Il Papa? Fa la...; Fiorello a La Pennicanza | dalla vittoria di Jannik Sinner alle dichiarazioni di Trump sul Papa; Tom e Lola: cast e trama episodio 2x12 su Giallo.

È storia. È orgoglio. È Jannik Sinner. Ci sono vittorie che restano nei numeri… e poi ci sono quelle che entrano nel cuore di un intero Paese. Jannik non ha solo vinto. Ha combattuto, ha resistito, ha dimostrato cosa significa credere fino in fondo nei propri - facebook.com facebook

Jannik Sinner @janniksin vince il Masters 1000 di Monte-Carlo battendo Carlos Alcaraz @calcarazinfo in finale Oltre 900mila euro di prize money e 1000 punti #ATP che lo riportano in vetta al #ranking mondiale. Un trionfo che consolida anche il suo valore x.com