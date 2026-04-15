Nella recente puntata di La Pennicanza, il conduttore si è lasciato andare a battute che coinvolgono figure pubbliche come Trump, la premier e il Papa. Ha aperto lo spettacolo commentando con ironia alcuni avvenimenti di stretta attualità internazionale, coinvolgendo il pubblico con un tono leggero e spontaneo. La puntata si è concentrata su temi di politica e cultura, con l’artista che ha utilizzato l’humor come stile distintivo.

Nella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello apre con un commento sull’attualità internazionale, mescolando ironia e politica. Al centro dell’attenzione le dichiarazioni La nuova puntata de La Pennicanza si apre con uno sguardo ironico ma pungente sull’attualità internazionale. Fiorello introduce il tema con tono serio solo in apparenza: “Il momento è complicato. Quando ci sono dei folli basta una frase un po’ così. E l’ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo!”. Nel mirino della satira finiscono le dichiarazioni attribuite a Donald Trump, che coinvolgono indirettamente Giorgia Meloni e il Papa, scatenando reazioni politiche e mediatiche.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Fiorello scatenato: battute su Trump, Meloni e il Papa a La Pennicanza

Notizie correlate

La Pennicanza, Fiorello-Sal Da Vinci legge del ‘divorzio’ Trump-Meloni e svieneA ‘La Pennicanza‘, Fabrizio Biggio intervista Fiorello nei panni di un improbabile Sal Da Vinci: “Sono triste… il successo finisce e poi a chi li...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Fiorello scatenato: battute su Trump, Meloni e il Papa a La Pennicanza; Fiorello scatenato | battute su Trump Meloni e il Papa a La Pennicanza; Sanremo 2027, Fiorello tradisce Amadeus e si candida: Chiamate De Martino, ci vado; L'ispettore Gently, 15 aprile su Giallo.

Fiorello scatenato: battute su Trump, Meloni e il Papa a La PennicanzaNella nuova puntata de La Pennicanza, Fiorello apre con un commento sull’attualità internazionale, mescolando ironia e politica. superguidatv.it

Fiorello a La Pennicanza: «Sinner canta l’inno e punge Alcaraz: Il suo premio? Un piattino d’argento». Poi su...Nuovo appuntamento con La Pennicanza, il programma radiofonico di Fiorello e Fabrizio Biggio, e come di consueto non mancano ironia, attualità ... msn.com

«Siamo veramente costernati, gli errori succedono, siamo esseri umani». Così Fiorello riassume quello che è successo questa mattina su Rai 2, quando è andata in onda per la seconda volta consecutiva la stessa puntata de La Pennicanza. Insieme a Fabrizi - facebook.com facebook