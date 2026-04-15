Il cantante e conduttore chiama in diretta la presidente del Consiglio, ma questa risponde di essere impegnata. Successivamente, invia un messaggio vocale in cui saluta. La conversazione si svolge mentre il paese affronta numerosi eventi rilevanti, tra cui dichiarazioni di esponenti politici e notizie internazionali. La scena si svolge nel giorno in cui si registrano diversi sviluppi politici e diplomatici.

Roma, 15 aprile 2026 – Non c'è tempo per le gag. Tra gli attacchi di Donald Trump, la crisi energetica che incombe con la chiusura dello Stretto di Hormuz, l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni si è vista costretta a declinare uno scambio di battute in diretta radiofonica con Fiorello. Come noto, i due si conoscono da tempo (da giovane la premier ha fatto anche da babysitter della figlia dello showman, ndr). Così oggi, durante la trasmissione 'La Pennicanza' su Rai Radio 2, Fiorello ha provato a chiamare per tre volte la presidente del Consiglio. Meloni ha risposto con un messaggio: "Che succede? Sono impegnata".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fiorello chiama Meloni in diretta, ma lei: “Sono impegnata”. Poi gli manda un vocale: “Ciao”

Conte attacca Meloni in diretta, ma Fiorello lo umilia davanti a tutti

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