Fiacca di primavera | perché ti senti sempre stanco e come ritrovare subito energia

Con l’arrivo della primavera molte persone avvertono una sensazione di stanchezza persistente, accompagnata da poca energia e sonnolenza. Questa condizione, chiamata anche astenia primaverile, si manifesta frequentemente nel periodo di transizione tra l'inverno e la nuovo stagione. La fiacca di primavera è una risposta fisiologica del corpo ai cambiamenti climatici e alla variazione di luce.

Ti senti stanco, senza energie e sempre assonnato proprio ora che arriva la primavera? Potrebbe trattarsi della cosiddetta fiacca di primavera, nota anche come astenia primaverile, una condizione molto comune durante il cambio di stagione.Si tratta di una risposta dell’organismo ai cambiamenti.🔗 Leggi su Baritoday.it Abduction Game | THRILLER | Full Movie in English Notizie correlate Conte su Di Lorenzo: “Mi dispiace tanto per il ragazzo perché per certi versi ti senti colpevole a farli giocare sempre”“Se sei stanco, la muscolatura non risponde sempre bene, allora se ti va bene hai un problema muscolare, se ti va male ti rompi un tendine e un... Leggi anche: Ti ha chiesto scusa. Ma perché ti senti ancora ferito? Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Come indossare la giacca di pelle in primavera?; La giacca leggera da indossare per tutta la primavera; Come abbinare la giacca di jeans: idee look dai 20 ai 60 anni per la primavera 2026; Jeans, ballerine e giacca utility, l'outfit funzionale ma chic perfetto per la primavera (vedi Kendall Jenner). Equinozio, primo giorno di primavera: ecco perché cade oggi 20 marzoUn passaggio stagionale agognato dopo il freddo dell'inverno, che però, non accenna a smorzarsi almeno per ora. Per i prossimi sei mesi il nostro diventa l’emisfero più illuminato: varcata oggi la ... rainews.it Primo giorno di primavera 2026, perché l'equinozio non è il 21 marzo (e non lo sarà fino al 2102)Oggi, venerdì 20 marzo, l'Italia saluta ufficialmente l'inverno per accogliere la nuova stagione. Il momento esatto che segna il primo giorno di primavera 2026 scocca nel pomeriggio, precisamente alle ... leggo.it Alessandra Celentano lancia guanti che nessuno vuole fare, Rudy Zerbi tenta di giocare la carta simpatia adesso che nella sua squadra non ci sono più i talenti dei tempi di Sangiovanni. E insomma, una quarta puntata del serale di Amici 2026 un po' fiacca. M facebook Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall street. Corrono petrolio e gas, in leggero calo l'euro. Tiene lo spread sugli 80 punti base #ANSA x.com