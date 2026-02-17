Endrick, giovane talento brasiliano, ha conquistato il riconoscimento di Giocatore del Mese della Ligue 1 a gennaio, dopo aver segnato cinque gol nelle ultime quattro partite. La sua crescita rapida ha attirato l’attenzione degli appassionati, che ora lo considerano uno dei nomi più promettenti del calcio europeo.

Il verdetto è arrivato: il prodigio brasiliano Endrick è stato eletto Giocatore del Mese (POTM) della Ligue 1 per gennaio. Con una valutazione di 87 OVR, questa carta rappresenta la velocità pura e l’istinto killer sotto porta, ideale per chi cerca un attaccante capace di bruciare la difesa in campo aperto. Analisi della Carta: Velocità Esplosiva. Endrick si presenta con statistiche fisiche e tecniche che lo rendono un pericolo costante in transizione. Velocità (93): La sua dote principale. È uno dei giocatori più rapidi del campionato, perfetto per i contropiedi.. Tiro (87) e Dribbling (88): Valori solidi che gli permettono di finalizzare con efficacia dopo aver saltato l’uomo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Endrick POTM Ligue 1: La Nuova Stella di Gennaio

FC 26 SBC POTM LIGUE 1: Florian Thauvin (87 OVR) – Trequartista Francese d’Élite!Scopri come ottenere Florian Thauvin, il Trequartista francese d'élite con valutazione 87 OVR, attraverso la SBC POTM Ligue 1.

FC 26 Michael Olise POTM Bundesliga: Il Re di GennaioIl Bayern Monaco annuncia che Michael Olise è il migliore del mese di gennaio in Bundesliga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.