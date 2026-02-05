Storia di Lucy Duff Gordon la scandalosa stilista sopravvissuta al Titanic
Lucy Duff Gordon, la stilista britannica che ha vestito l’élite dell’epoca, è tornata sotto i riflettori. Sopravvissuta al disastro del Titanic, la donna ha vissuto una vita fatta di scandali, abiti innovativi e lingerie audaci. La sua storia, ricca di alti e bassi, rivela una figura che ha sfidato le convenzioni del suo tempo, lasciando un segno indelebile nel mondo dell’alta moda.
Tra «abiti emotivi» senza corsetto, scandali e lingerie smaliziata: ascesa e caduta della stilista che ha vestito un'intera epoca di It Girl. Dalle ragazze del West End al naufragio più famoso della storia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
