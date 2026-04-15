Una relazione tecnica depositata nel caso della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli evidenzia una “discontinuità profonda nella vita dei minori” dopo il loro allontanamento. La documentazione si concentra sulle condizioni dei tre bambini, sottolineando come abbiano subito effetti negativi a seguito della separazione. Sono attese ulteriori perizie che potranno offrire dettagli più approfonditi sulla situazione dei minori coinvolti.

La relazione depositata: “Discontinuità profonda nella vita dei minori”. Nel caso della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, arriva una relazione tecnica che riporta al centro il tema più delicato: le condizioni dei tre bambini dopo l’allontanamento. Il documento, depositato al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e firmato dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicoterapeuta Martina Aiello, descrive una “rottura repentina e significativa” nelle abitudini dei minori dopo il trasferimento nella casa famiglia di Vasto. Secondo i consulenti dei genitori, prima dell’allontanamento i bambini vivevano in un contesto ritenuto stabile e coerente con le loro esigenze evolutive.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco, la relazione choc: ‘Bambini in sofferenza dopo l’allontanamento’, attesa per le perizie

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