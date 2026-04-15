Questa mattina si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, un ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli. Prima della tragica fine, aveva pronunciato parole toccanti che sono state ricordate durante la cerimonia funebre. La sua morte ha suscitato grande commozione tra familiari e amici, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sulla vicenda.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa mattina si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, un ragazzo di 20 anni tragicamente ucciso a Ponticelli. Le circostanze della sua morte hanno scosso profondamente la comunità locale, dato che Fabio non era coinvolto in alcun contesto criminale e stava semplicemente tornando a casa dopo il suo turno di lavoro al bingo. Fabio, consapevole del colpo fatale che lo aveva colpito, avrebbe esclamato: “Uà mi ha colpito”. Queste frasi rappresentano un’ultima testimonianza del suo dramma, mentre si accasciava a terra, in fin di vita.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fabio a 20 anni: le parole toccanti prima della tragica fine della sua vita.

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