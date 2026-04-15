A partire dal prossimo Gran Premio, sarà vietato spegnere il motore elettrico durante le sessioni di qualifiche. La decisione è arrivata dopo una richiesta di chiarimenti da parte della Ferrari, e la FIA ha confermato ufficialmente questa nuova regola. La modifica riguarda le modalità di gestione del motore elettrico nelle fasi di qualificazione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Dopo la richiesta di chiarimenti della Ferrari, è arrivato l’intervento della FIA, che ha sancito l’impossibilità di spegnere il motore elettrico in qualifica, se non per evidenti problemi tecnici, come invece fatto finora da Mercedes e Red Bull nei primi GP stagionali, sfruttando una norma relativa alla sicurezza in pista. Secondo quanto riportato dal sito di The Race, i due team in qualifica anziché ridurre gradualmente la potenza del motore elettrico di 50 kW al secondo sui rettilinei, ne sfruttavano la piena efficacia fino a pochi istanti prima del traguardo per poi attivare lo spegnimento d’emergenza, rientrando ai box molto lentamente dopo il giro veloce.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, dal prossimo GP sarà vietato spegnere il motore elettrico in qualifica

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