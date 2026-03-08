Il luna park a 100 metri sotto terra | dove si trova il parco divertimenti più bello d'Europa

A oltre 100 metri di profondità, in un’ex miniera di sale, si trova Salina Turda, un luna park sotterraneo aperto al pubblico. Il parco include una ruota panoramica, campi da ping pong e diverse attrazioni per i visitatori. Questa struttura è considerata uno dei parchi divertimenti più belli d’Europa e si trova in Romania.

Un ex miniera di sale trasformata in un luna park sotterraneo a oltre 100 metri di profondità: dove si trova Salina Turda, il parco divertimenti con tanto di ruota panoramica e campi da ping pong.