Ex fornace di Sant’Anna addio degrado Ecco il piano per il nuovo spazio ’Koro’

Dopo più di 15 anni di abbandono, l’ex cava di argilla e la fornace di Sant’Anna a Lucrezia di Cartoceto stanno per essere recuperate e trasformate in un nuovo spazio chiamato 'Koro'. Il progetto prevede interventi di riqualificazione per restituire l’area alla comunità, eliminando il degrado accumulato nel tempo. Questa iniziativa segna un cambiamento per un’area che, fino a oggi, era rimasta inattiva e trascurata.

Dopo oltre 15 anni di abbandono, l’ex cava di argilla, con annessa fornace, in località Sant’Anna a Lucrezia di Cartoceto, si prepara a tornare a nuova vita. E’ nato qui, Koro, un innovativo progetto di riqualificazione destinato a trasforma un’area dismessa nel 2010 in uno spazio aperto, sostenibile e pienamente fruibile dalla comunità. Progetto che sarà presentato alla stampa e alla cittadinanza sabato alle 15,30 proprio nella sede dell’ex fornace. Con un incontro pubblico dedicato, occasione per scoprire nel dettaglio visione, obiettivi e ricadute sul territorio. "Koro rappresenta un esempio concreto di rigenerazione territoriale: dove un tempo sorgeva un sito estrattivo, oggi prende forma uno spazio multifunzionale capace di coniugare natura, innovazione ed economia circolare – evidenziano i promotori -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex fornace di Sant’Anna, addio degrado. Ecco il piano per il nuovo spazio ’Koro’ Al Sant’Anna il “Soffio azzurro”: la sala d’attesa Dama diventa uno spazio di calmaÈ stata rinnovata la sala d’attesa del servizio Dama dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, grazie a un intervento di riqualificazione...