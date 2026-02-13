Al Sant’Anna il Soffio azzurro | la sala d’attesa Dama diventa uno spazio di calma
Al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, la sala d’attesa Dama si trasforma in uno spazio di calma grazie a un intervento di riqualificazione sostenuto dal Lions Club di San Fermo.
È stata rinnovata la sala d’attesa del servizio Dama dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, grazie a un intervento di riqualificazione sostenuto dal Lions Club di San Fermo. Il cuore del progetto è un murales artistico realizzato sulla parete della sala d’attesa, pensato per rendere più accogliente uno spazio vissuto quotidianamente da pazienti con disabilità e caregiver. Il servizio Dama (Disabled Advanced Medical Assistance) è un servizio sanitario dedicato alle persone con disabilitàche hanno difficoltà ad accedere ai percorsi ospedalieri tradizionali. È pensato in particolare per pazienti con gravi disabilità intellettive o neuromotorie, disturbi dello spettro autistico o malattie rare con importanti deficit sensoriali, e per i loro caregiver.🔗 Leggi su Quicomo.it
