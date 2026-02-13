Al Sant’Anna il Soffio azzurro | la sala d’attesa Dama diventa uno spazio di calma

Al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, la sala d’attesa Dama si trasforma in uno spazio di calma grazie a un intervento di riqualificazione sostenuto dal Lions Club di San Fermo.

È stata rinnovata la sala d’attesa del servizio Dama dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, grazie a un intervento di riqualificazione sostenuto dal Lions Club di San Fermo. Il cuore del progetto è un murales artistico realizzato sulla parete della sala d’attesa, pensato per rendere più accogliente uno spazio vissuto quotidianamente da pazienti con disabilità e caregiver. Il servizio Dama (Disabled Advanced Medical Assistance) è un servizio sanitario dedicato alle persone con disabilitàche hanno difficoltà ad accedere ai percorsi ospedalieri tradizionali. È pensato in particolare per pazienti con gravi disabilità intellettive o neuromotorie, disturbi dello spettro autistico o malattie rare con importanti deficit sensoriali, e per i loro caregiver.🔗 Leggi su Quicomo.it

La Regione è sotto accusa per presunti interventi di chirurgia ortopedica fatti da specializzandi senza la supervisione di chirurghi più esperti.

In Italia, l’Oculistica del Sant’Anna ha adottato un sistema di visualizzazione 3D per le operazioni di retina e cataratta.

