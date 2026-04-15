Eventi e musica all' aperto intervengono le categorie | No a provvedimenti calati dall' alto serve un confronto

Confcommercio e Confesercenti di Livorno hanno espresso opposizione ai provvedimenti imposti dall’alto riguardo al regolamento sulla tutela dall'inquinamento acustico. La questione riguarda eventi e musica all'aperto, che hanno coinvolto locali e operatori culturali. Nei giorni scorsi, si sono verificati momenti di protesta da parte di alcune categorie che chiedono un confronto diretto e partecipato sulla regolamentazione.

“No a provvedimenti calati dall'alto”. Confcommercio e Confesercenti Livorno intervengono a seguito di quanto emerso nei giorni scorsi in merito agli effetti del nuovo regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico, che ha visto da una parte locali e operatori culturali “protestare” per il.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Concessioni balneari, l’Emilia-Romagna alza il muro: “No ai bandi calati dall’alto”Rimini, 26 marzo 2026 – C’è un punto, nella lunga e intricata partita delle concessioni balneari, in cui la sabbia smette di essere solo metafora e... Rete ospedaliera, Faraoni: "Serve un piano su misura, confronto ancora aperto con il ministero""Ancora una volta mi trovo a chiarire che il Ministero della Salute, nei suoi toni solitamente austeri, non ha espresso alcuna bocciatura della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 10 al 12 aprile; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 aprile; Musica all'aperto, locali e artisti contro il nuovo regolamento acustico: Non più di tre eventi all'anno, così si spegne l'identità della città; Festa di Primavera, il Ceghedaccio e il Luna Park: ecco gli eventi da non perdere nel weekend. Festa di primavera tra fiori, musica e animazioniDue giornate di festa con mercato dei fiori, shopping all’aperto, eventi, food e animazioni: sabato 18 e domenica 19 aprile torna Maranello in Primavera, tradizionale appuntamento a cura del Comune di ... sassuolo2000.it Venezia, un’estate scatenata: eventi ovunque tra musica, teatro e cultura fino a settembreVenezia lancia l'estate 2026 con oltre 2000 eventi tra musica, teatro, festival e cinema all’aperto tra centro storico e terraferma. lavocedivenezia.it Il 17 aprile a Catanzaro il presidente Occhiuto consegnerà al cantautore un premio per il contributo alla musica e alla cultura facebook Il salentino Yamas al Roma Videoclip: musica e immagini per “Lacrime di ghiaccio” x.com