Pagelle Giro delle Fiandre 2026 | Tadej Pogacar è inarrivabile Evenepoel stupisce all’esordio

Nel Giro delle Fiandre 2026, Tadej Pogacar ha ottenuto il massimo punteggio, raggiungendo un risultato che eguaglia un record di Eddy Merckx, grazie alla vittoria in entrambe le corse nello stesso anno. Evenepoel, alla sua prima partecipazione, ha sorpreso durante la gara di esordio. La corsa si è disputata con numerosi attacchi e cambi di ritmo, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

PAGELLE GIRO DELLE FIANDRE 2026. Tadej Pogacar, voto 10: Fiandre e Sanremo nello stesso anno, record eguagliato ad Eddy Merckx. E di record da scrivere ce ne sono ancora tanti per lo sloveno che va a caccia della cinquina di Monumento nello stesso anno. Non sarà facile, vista la Roubaix di domenica, ma adesso può godersi per qualche giorno questo trionfo meraviglioso al Fiandre. Ripete praticamente lo scenario del 2025, sul Kwaremont saluta la compagnia di van der Poel e si lancia in solitaria sul traguardo. Tutto troppo facile. Mathieu van der Poel, voto 8: ancora una volta è battuto da Pogacar, sta diventando un’abitudine. Il neerlandese non riesce a tenere il passo dello sloveno, gli manca forse lo spunto dei giorni migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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