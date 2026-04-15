ESCLUSIVO - Il Csm riabilita Apostolico | scatta la promozione per la giudice del caso Cutro

Il Consiglio superiore della magistratura ha deciso di riabilitare la giudice coinvolta nel caso Cutro, favorendone la promozione. La giudice ha ottenuto una valutazione di professionalità di settima categoria, che ha portato a un avanzamento di carriera. La decisione segna un passo importante nella sua progressione professionale e sarà ufficializzata attraverso la promozione. La vicenda ha attirato l’attenzione nel mondo giudiziario.

Il CSM riabilità la giudice Iolanda Appstolico che è stata promossa con la settima valutazione di professionalità e, quindi, con un conseguente scatto di carriera. Il voto, concluso da poco, ha visto esprimersi così i membri del Consiglio: 20 favorevoli alla concessione della settima valutazione, 6 contrari, 5 astenuti. Parliamo della stessa toga che nel 2024 si è dimessa dalla magistratura anche a seguito delle polemiche che l’hanno travolta per la disapplicazione del decreto Cutro dopo che aveva anche preso parte a una manifestazione pro-migranti e contro Salvini. È fondamentale sottolineare che la progressione economica dei magistrati è legata alle valutazioni periodiche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ESCLUSIVO - Il Csm riabilita Apostolico: scatta la promozione per la giudice del caso Cutro Notizie correlate Leggi anche: Il Csm riabilita l’ex giudice Apostolico: “Corretta la sua decisione sui migranti”. Verso il via libera allo scatto di carriera All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm: promossa (con aumento di pensione) dopo aver appeso la toga al chiodoPiove sempre sul bagnato? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in questo caso, e quanto meno a Catania, dove l’ex giudice del caso migranti, nonostante... Contenuti di approfondimento Esclusivo - Il Csm riabilita Apostolico: scatta la promozione per la giudice del caso CutroAimi contesta la settima valutazione di professionalità e solleva dubbi su imparzialità, equilibrio e credibilità della toga finita al centro delle polemiche sui migranti ... msn.com Il Csm riabilita Apostolico, l’ex giudice attaccata dalla destraAveva disapplicato il decreto Cutro perché contrario al diritto europeo e liberato quattro richiedenti asilo. La prossima settimana la decisione del plenum ... repubblica.it