Ergastolo per Ezio Di Levrano | ha ucciso la moglie davanti ai figli

Un uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie con otto coltellate nella loro abitazione, mentre i figli si trovavano a pochi metri. La Procura ha qualificato il fatto come omicidio volontario pluriaggravato e ha richiesto la pena massima, con tre mesi di isolamento diurno in carcere. La sentenza è stata pronunciata nelle ultime ore.

Pesaro, 15 aprile 2026 – Massacrata con otto coltellate in casa, mentre i figli erano a pochi metri: per la Procura si è trattato di omicidio volontario pluriaggravato e la pena deve essere il carcere a vita, con tre mesi di isolamento diurno. https:www.ilrestodelcarlino.itforlicronacaintercettazioni-luca-spada-avvocato-qbwz1e3b È la richiesta avanzata dal pm Irene Lilliu al termine di una requisitoria durata quasi due ore davanti alla Corte d’Assise di Pesaro. Sul banco degli imputati Ezio Di Levrano, 55 anni, accusato di aver ucciso la moglie Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, tra il 6 e il 7 settembre 2024 nella loro casa di Saltara....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Ergastolo per Ezio Di Levrano: ha ucciso la moglie davanti ai figli” Notizie correlate “Papà ha ucciso la mamma”. Tragedia in famiglia, massacra la moglie davanti ai 3 figliUna tragedia domestica consumata tra le mura di casa ha scosso una comunità intera, lasciando dietro di sé dolore, sgomento e una scia di... Leggi anche: Uccide l'ex moglie davanti ai figli adolescenti a Torino: Abdelkader Ben Alaya condannato all'ergastolo Panoramica sull’argomento Pesaro - Omicidio Ana Cristina, pm chiede ergastolo per Di LevranoPESARO. Ergastolo, con isolamento diurno per tre mesi. E’ la pena richiesta dal pm Irene Lilliu nei confronti di Ezio Di Levrano, l’autista 54enne reo confesso dell’omicidio della moglie Ana Cristina ... veratv.it Accoltellò a morte Ana Cristina Duarte, chiesto l'ergastolo per Ezio Di LevranoL'uomo, reo confesso, uccise la moglie in casa a Colli al Metauro, dove erano presenti anche i figli minorenni ... rainews.it