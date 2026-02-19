Pagamenti sospetti sul conto trasferisca qui tutti i suoi soldi E gli ruba 48mila euro
Un truffatore si è fatto passare per un ufficiale di polizia, inducendo un anziano a trasferire 48.000 euro sul suo conto. La vittima, convinta di agire per sicurezza, ha seguito le sue istruzioni senza sospettare nulla. L'uomo ha approfittato della fiducia dell’anziano, approfittando anche della sua poca familiarità con i sistemi bancari digitali. Dopo aver ricevuto il denaro, il truffatore ha fatto perdere le proprie tracce. La polizia sta indagando per rintracciare l’autore di questa truffa.
Per rendere la truffa più credibile, il ladro ha utilizzato la tecnica dello “spoofing”, una tecnologia che modifica il reale numero di telefono che compare sullo schermo del cellulare della vittima Ha svuotato il conto corrente di un anziano spacciandosi per un esponente delle forze dell’ordine e convincendolo a trasferire, apparentemente per il suo bene, tutti i propri soldi su un altro conto: un totale di 48.000 euro. Si torna, dunque, a parlare di un nuovo tentativo di truffa del “finto carabiniere”: una piaga sociale che, ancora una volta, si è verificata nel territorio trentino e, più precisamente, a Pergine Valsugana.🔗 Leggi su Trentotoday.it
